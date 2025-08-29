tonies bringt seine bisher bedeutendste Produktinnovation auf den Markt: die Toniebox 2 (TB2). Die Vorbestellungen scheinen bereits stark zu sein vor dem Verkaufsstart am 15. September in Europa und ANZ sowie am 5. Oktober in Nordamerika - rechtzeitig zur Verfügbarkeit in der Weihnachtssaison. Mit einem Preisaufschlag von rund 10 % gegenüber der TB1 bietet die TB2 erweiterte Funktionen wie Tonieplay, ein Nachtlicht, Weckfunktion mit Sonnenaufgangssimulation, LED-Ring, vierfachen Speicher sowie Over-the-Air-Updates, was den Preisaufschlag rechtfertigen dürfte. Zusammen mit "My First Tonies" für Kleinkinder und der Tonieplay-Gaming-Plattform erweitert die Markteinführung die Zielgruppe von 3-7 Jahren auf 1-9 Jahre und verbreitert damit die Umsatzbasis. Wir schätzen konservativ, dass der Customer Lifetime Value um rund ein Drittel steigen wird - getrieben durch höhere Boxpreise, mehr Figurenkäufe und die Nutzung von Tonieplay. tonies hat seine kürzlich ausgegebene Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt, die den TB2-Launch bereits berücksichtigt. Unter Berücksichtigung des zusätzlichen Umsatzpotenzials der TB2 erhöhen wir unsere Schätzungen für das Geschäftsjahr 2026 und darüber hinaus. Dies stützt ein neues Kursziel von 11,70 EUR (zuvor 11,00 EUR). Wir bekräftigen unsere KAUFEN-Empfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tonies-se





© 2025 AlsterResearch