Köln (ots) -Große Show, große Duelle, große Schnauze: Die drei Musketiere von RTL sind zurück und haben jemand neues im Gepäck! Waghalsige Challenges gegen absolute Profis - hier braucht es Mut, Ehrgeiz und eine Portion Wahnsinn. Und genau das bringt die neue Dreier-Combo mit! Nach vier spektakulären Ausgaben mit Publikumsliebling Elton, macht er seinen Platz für die 5. und 6. Ausgabe von "Drei gegen Einen - Die Show der Champions" frei: Jens "Knossi" Knossalla und Tim Mälzer haben lange nach einem würdigen Ersatz gesucht und ihn in Jan Köppen gefunden! Er kann Ninja, er kann Top Dog und hat Dschungelerfahrung. Das perfekte Match mit Garantie auf beste Unterhaltung.Jan Köppen: "Ich fühle mich geehrt, mit dem großen Tim Mälzer - König aller Fernsehköche - und dem einzigartigen Knossi - König aller Streamer - in einem Team zu sein. Natürlich ist das in einer sportlichen Sendung mit den beiden Pappnasen nicht unbedingt ein Vorteil, aber ich glaube wir haben die Kompetenzen gut verteilt und uns stark geschlagen. Ich wurde auf jeden Fall sehr gut im Team aufgenommen und der Begriff 'Kampfschweine' trifft es am Ende sehr gut."Ob sportliche Höchstleistungen, Gedächtnisakrobatik oder völlig unfassbare Weltrekorde: In dieser Show zählen echte Leistung und Leidenschaft! Super-Brains, Muskelpakete und Meister ihres Faches warten in spektakulären Challenges - und dazu können die Gegner überraschend auch Kinder oder sogar Tiere sein! Wer hier bestehen will, muss wirklich alles aufbieten. Zu gewinnen gibt es bis zu 50.000 Euro pro Show. Moderiert wird die Show der Champions von Laura Wontorra.Infos zu allen Champions und Challenges gibt es hier.Hier geht es zu den O-Tönen von Jan Köppen."Drei gegen Einen - Die Show der Champions" ist eine Produktion von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Potatohead Pictures im Auftrag von RTL Deutschland.