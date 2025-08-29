Mitteilung der SLR Group GmbH:

SLR Group veröffentlicht Zahlen für Q4 24/25 und vorläufige Zahlen für Geschäftsjahr 24/25

- Umsatz von 54,4 Mio. EUR in Q4 24/25 spiegelt Anzeichen für Erholung in den Kernsegmenten wider

- Bereinigtes EBITDA von 6,1 Mio. EUR, bereinigte EBITDA-Marge bei 11,7 %

- Umsatz von 193,5 Mio. EUR im Gesamtjahr 24/25, bereinigtes EBITDA bei 17,8 Mio. EUR auf vorläufiger Basis

- Erfolgreiche Implementierung des Programms "Adapt & Grow" zeigt Wirkung

- Prognose für Geschäftsjahr 25/26: Gesamtproduktion bzw. verkaufte Tonnagen rund 10 % über Vorjahr erwartet

Die SLR Group GmbH, ein führender Anbieter von hochqualitativen Sphäroguss-Komponenten, hat heute ihre Zahlen für das vierte ...

