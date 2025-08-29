Zürich - Die Ökonomen der Grossbank UBS haben ihre Konjunkturprognosen für die Schweiz korrigiert. Sie senkten die BIP-Wachstumsprognose für das Jahr 2026. Die Erwartungen zum laufenden Jahr tasteten sie dagegen nicht an. Vieles hängt jedoch davon ab, wie hoch die US-Zölle auf den Import von Schweizer Güter in Zukunft ausfallen. Die Schweizer Wirtschaft habe von der US-Zollpolitik belastet an Dynamik eingebüsst, schrieb die UBS am Freitag mit Blick ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab