Affirm Holdings - Mega Gap nach den Quartalszahlen!

0%-Kredite! Wo gib's denn sowas?

Positive Überraschung bei Umsatz und Gewinn bei Affirm Holdings (AFRM). Prognose für Gesamtjahr 2025 angehoben!

Affirm Holdings (AFRM) - ISIN US00827B1061

Rückblick: Die Quartalszahlen am gestrigen Donnerstag nach Börsenschluss fielen zur großen Zufriedenheit der Affirm-Aktionäre aus, sodass das Wertpapier nachbörslich rund 20 Prozent zulegte. Vor Beginn des letzten August-Handelstages verbleibt noch ein Plus von circa 15 Prozent.

Affirm-Aktie: Chart vom 28.08.2025, Kürzel: AFRM Kurs: 79.99 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Bei Rücksetzern zur 80-USD-Linie wäre die Affirm-Aktie ein Top-Kandidat auf unserer Watchlist und ließe uns auf ein Setup in Long-Richtung warten, sobald die Bodenbildung abgeschlossen ist.

Mögliches bärisches Szenario

Bei einer nachhaltigen Verletzung der Ausbruchslinie würde wir vorerst das Interesse an Affirm Holdings verlieren. Das Angebot der Nullprozentkredite klingt zwar für Händler und Endkunden interessant, ob damit allerdings langfristig Geld zu verdienen ist und wie sich der Aktienkurs entwickelt, steht auf einem anderen Blatt. Man denke nur an ehemalige Börsenstars aus dem Finanzsektor wie Paypal und Wirecard.

Meinung

Affirm Holdings, Inc. betreibt eine Handelsplattform, die ganz auf digitale und mobile Nutzung ausgelegt ist. Im Zentrum stehen drei Bereiche: ein "Buy Now, Pay Later"-Zahlungssystem direkt am Verkaufspunkt, maßgeschneiderte Lösungen für Händler sowie eine App, die sich gezielt an Endkunden richtet. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien. Abhängig von Händler, Kaufbetrag und Bonität gibt es gar Nullprozentzinsen auf Warenkredite. Affirm hat erstmals seit dem Börsengang Gewinn gemeldet: 20 Cent pro Aktie statt 14 Cent Verlust im Vorjahr. Der Umsatz stieg um über 30 Prozent auf 876 Millionen USD, das Bruttowarenvolumen um 43 Prozent auf 10,4 Milliarden USD. Kunden- und Händlerzahlen legten kräftig zu. Auch wenn das Geschäftsmodell etwas obskur klingt, sprechen sowohl fundamentale Zahlen und Charttechnik für die Bullen.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 30.47 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 516.49 Mio. USD

Meine Meinung zu Affirm Holdings ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.marketwatch.com/story/affirm-swings-to-profit-as-people-flocked-to-its-0-apr-loans-and-other-offers-e35eaf1e

Veröffentlichungsdatum: 29.08.2025

Autor: Thomas Canali

