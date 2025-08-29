Die DEAG Deutsche Entertainment AG hat im ersten Halbjahr 2025 sowohl Umsatz als auch Ergebnis deutlich gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert. Der Umsatz ist dabei um 17,1 % auf 155,4 Mio. Euro (H1 2024: 132,7 Mio. Euro) gestiegen, das EBITDA hat sich auf 6,6 Mio. Euro (Vj. 3,1 Mio. Euro) mehr als verdoppelt. Allein im zweiten Quartal wurde ein Umsatz von 88,4 Mio. Euro (+9 %) sowie ein EBITDA von 3,1 Mio. Euro (Vj. 0,1 Mio. Euro) erzielt. Wachstumstreiber ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.