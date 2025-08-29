Starke Geschäftsentwicklung
Die DEAG Deutsche Entertainment AG hat im ersten Halbjahr 2025 sowohl Umsatz als auch Ergebnis deutlich gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert. Der Umsatz ist dabei um 17,1 % auf 155,4 Mio. Euro (H1 2024: 132,7 Mio. Euro) gestiegen, das EBITDA hat sich auf 6,6 Mio. Euro (Vj. 3,1 Mio. Euro) mehr als verdoppelt. Allein im zweiten Quartal wurde ein Umsatz von 88,4 Mio. Euro (+9 %) sowie ein EBITDA von 3,1 Mio. Euro (Vj. 0,1 Mio. Euro) erzielt. Wachstumstreiber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
