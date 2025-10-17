Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die DEAG Deutsche Entertainment AG (ISIN DE000A0Z23G6/ WKN A0Z23G) hat eine neue Unternehmensanleihe (ISIN NO0013639112/ WKN A460AS) mit einem maximalen Volumen von 150 Millionen Euro aufgelegt, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe biete einen Kupon von 7,750% pro Jahr, der halbjährlich ausgezahlt werde. Die erste Zinszahlung erfolge am 16. April 2026, das Laufzeitende sei auf den 16. Oktober 2029 datiert. Die Mindeststückelung betrage 1.000 Euro - Anleger könnten ab diesem Betrag investieren. Der aktuelle Kurs liege bei 99,45% (Stand: 15. Oktober 2025), was einer Rendite bis zur Fälligkeit von 7,916% entspreche. Die Anleihe sei nicht nachrangig. (News vom 16.10.2025) (17.10.2025/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
