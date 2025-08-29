© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-EAmbarella-Aktie schießt am Freitag um 20 Prozent nach oben, nachdem der Chipentwickler besser als erwartete Ergebnisse für das zweite Quartal vorlegte und eine starke Prognose veröffentlichte.Die Analysten hatten einen Umsatz von 90 Millionen US-Dollar erwartet, erwitschaftet wurden 96 Millionen US-Dollar. Zudem hob der Chipdesigner seine Prognose an. [spotify]3nvL7DqbUPXqG2h2FdRLGy[/spotify] Ambarella, bekannt für seine System-on-Chip-Halbleiter und Software für Edge-KI-Anwendungen, erwartet für das dritte Quartal einen Umsatz zwischen 100 und 108 Millionen US-Dollar - deutlich über der LSEG-Prognose von 91 Millionen US-Dollar. Das gefiel den Anlegern: Die Anteilsscheine von Ambarella …Den vollständigen Artikel lesen ...
