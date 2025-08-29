Nvidia schwächelt nach den Zahlen leicht ? doch Star-Analyst Dan Ives sieht darin nur eine Kaufchance. Für ihn ist klar: Der KI-Champion steuert direkt auf eine Marktbewertung von 5 Billionen US-Dollar zu. Anleger könnten die aktuelle Zurückhaltung bald bereuen. Der gefeierte Tech-Analyst Dan Ives von Wedbush ist fest davon überzeugt, dass Nvidia seinen Höhenflug fortsetzen und bald einen Börsenwert von 5 Billionen US-Dollar erreichen wird. Während Investoren nach den jüngsten Quartalszahlen eher zurückhaltend reagierten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
