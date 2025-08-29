The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 29.08.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.08.2025
ISIN Name
AU0000004772 ADRIATIC METALS PLC CDIS
CA03078N2095 AMERIWEST LITHIUM NEW
CA13124L7016 CALLINEX MINES INC.
CH1351577726 SWISS STEEL HOLDING AG
DE000CB0HR19 COBA OMH VAR
DE000CB0HR27 COBA MTH S.P44
NO0010731615 TYSNES SPAREBANK NK 100
US60783X1046 MODIVCARE INC. DL-,001
