Anzeige
Mehr »
Freitag, 29.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Megatrend Uran: Die Nachfrage nach Uran explodiert - greift jetzt Buffetts Erfolgsrezept?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A40EQB | ISIN: CH1351577726 | Ticker-Symbol: GR4
Frankfurt
06.06.25 | 08:59
1,350 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Eisen/Stahl
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
SWISS STEEL HOLDING AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SWISS STEEL HOLDING AG 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AMERIWEST CRITICAL METALS
AMERIWEST CRITICAL METALS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AMERIWEST CRITICAL METALS INC0,0930,00 %
MODIVCARE INC0,3340,00 %
SWISS STEEL HOLDING AG1,3500,00 %
TYSNES SPAREBANK12,094+1,60 %
VISIONARY COPPER AND GOLD MINES INC0,4420,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.