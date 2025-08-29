Die IVU Traffic Technologies AG (ISIN: DE0007448508) überzeugt im ersten Halbjahr 2025 mit kräftigem Wachstum. Umsatz, Rohergebnis und EBIT steigen deutlich - ein starkes Signal für die IVU Aktie im Nebenwerte-Segment. Umsatz steigt zweistellig Im Zeitraum Januar bis Juni 2025 erzielte IVU Traffic einen Umsatz von 63,97 Mio. Euro - ein Plus von 17 % gegenüber dem Vorjahreswert von 54,73 Mio. Euro. Die Nachfrage nach digitalen IT-Lösungen für Busse und Bahnen treibt die Entwicklung. EBIT vervierfacht Das Rohergebnis legte um 11 % auf 51,57 Mio. Euro zu. Besonders erfreulich: Das operative Ergebnis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
