Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Freitag, 29. August 2025) - Metavista3D Inc. (TSXV: DDD) (FSE: E3T) ("Metavista3D" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass Dr. Rolf-Dieter Naske, Chief Technical Officer von Metavista3D und seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft psHolix AG, als Hauptredner zum Vehicle Displays and Interfaces Symposium and Expo der Society for Information Display in Detroit (der "SID-Konferenz") eingeladen wurde. Die 32. jährliche SID-Konferenz findet am 9. und 10. September 2025 im Huntington Place in Detroit, Michigan, statt. Dr. Naske wird um 15:15 Uhr einen Vortrag über holografische Rückspiegelsysteme für Kraftfahrzeuge halten. Sitzung am Dienstag, 9. September 2025. Dr. Naske ist ein deutscher Informatiker mit einem Hintergrund in Mathematik und Informatik, der sich seit 1978 auf digitale Bildverarbeitung spezialisiert hat. Er promovierte 1984 im Bereich der künstlichen Intelligenz mit Schwerpunkt Handschrifterkennung. Im Laufe seiner Karriere führten Dr. Naskes Erfindungen zu mehr als 50 Patenten im Bereich der 2D-zu-3D-Konvertierung und der autostereoskopischen Displaytechnologie. 1998 entwickelte er eines der ersten Head-Mounted-Display-Computersysteme für Spiele und arbeitet seit 1999 intensiv im Bereich 3D-Fernsehen. Seit über einem Jahrzehnt leitet Dr. Naske die Entwicklung holografischer Displays der nächsten Generation bei der psHolix AG. Weitere Informationen zur SID-Konferenz finden Sie unter: http://vdi.sid.org . Über Metavista3D Metavista3D Inc. entwickelt über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft psHolix AG KI-gesteuerte, pseudoholografische Displaytechnologien, die eine brillenlose 3D-Visualisierung räumlicher Inhalte ermöglichen. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio von über 20 Patenten im Zusammenhang mit dieser Technologie. Weitere Informationen finden Sie unter www.metavista3D.com . Die Aktien von Metavista3D werden in Kanada an der TSX Venture Exchange unter dem Tickersymbol DDD sowie an der Deutschen Börse in Frankfurt und anderen Börsen unter dem Tickersymbol E3T öffentlich gehandelt. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. IM NAMEN DES VORSTANDS

Jeffrey Carlson, CEO

E-Mail: jeff@metavista3d.com

Tel.: (702) 518-3220 To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/264543 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/264543

