Schaeffler-Aktien konnten am Freitag zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 5,54 Prozent der Top-Performer im SDAX. Zum Handelsende notiert die Aktie bei 5,91 Euro, das Tageshoch hat man mit 5,975 Euro auf Xetra gesehen. Wenn man die Bewertungen auf finanzen.net anschaut, findet man 2 x kaufen und 5 x halten, die Kursziele liegen im Bereich zwischen 4,20 Euro und 7,50 Euro. Zwei von sieben Analysten sehen einen Kursgewinn, das höchste Kursziel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS