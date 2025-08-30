© Foto: OpenAI - Dalle2020 war Nvidia vor allem für seine Grafikkarten bekannt. 2025 ist der Chip-Riese das führende KI-Unternehmen an der Börse. Was wäre, wenn man vor fünf Jahren 1.000 Euro in Nvidia investiert hätte? Eine Renditezeitreise.Die Erfolgsgeschichte von Nvidia gehört zu den spektakulärsten der letzten Jahre an der Börse. Anleger, die früh eingestiegen sind und bis heute investiert geblieben sind, konnten ein kleines Vermögen machen. Doch wie hätte sich eine vergleichsweise bescheidene Investition von 1.000 Euro im Jahr 2020 bis heute entwickelt? Ein Blick zurück zeigt das ganze Ausmaß des Kursfeuerwerks: Anfang Januar 2020 notierte eine Nvidia-Aktie bei nur 5,29 Euro. Für 1.000 Euro ließen sich …Den vollständigen Artikel lesen ...
