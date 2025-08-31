DJ PTA-News: Aktien Global News: De.mem meldet Rekordhalbjahr - operativer Wendepunkt erreicht

Aktien Global News: De.mem meldet Rekordhalbjahr - operativer Wendepunkt erreicht

Frankfurt (pta000/31.08.2025/07:40 UTC+2)

Das australische Wasseraufbereitungsunternehmen De.mem Limited hat für das erste Halbjahr 2025 starke Zahlen vorgelegt - und erstmals ein positives bereinigtes EBITDA erzielt. Der Umsatz kletterte um 20 % auf 14,0 Millionen $, die Bareinnahmen stiegen um 16 % auf 15,7 Millionen $. Damit setzt De.mem seine eindrucksvolle Serie fort: Seit 25 Quartalen in Folge wächst das Unternehmen bei den Bareinnahmen.

Besonders bemerkenswert ist die Verbesserung der Bruttomarge von 40 % auf 43 %. Damit untermauert De.mem nicht nur das Wachstumstempo, sondern auch die zunehmende Profitabilität des operativen Geschäfts. Das bereinigte EBITDA erreichte mit 556.000 $ ein historisches Hoch, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Verlust von 389.000 $ ausgewiesen wurde. Auch der operative Cashflow drehte mit 768.000 $ deutlich ins Plus.

Ein zentraler Treiber dieser Entwicklung liegt im Geschäftsmodell. Rund 90 % der Umsätze gelten als wiederkehrend - ein strategischer Fokus, den De.mem in den letzten Jahren konsequent ausgebaut hat. Dazu zählen BOO-Verträge, Wartungsleistungen, Ersatzverkäufe von Membranen und Chemikalien sowie Systeme zur häuslichen Wasserfiltration. Diese Planbarkeit sorgt für stabile Einnahmen und hohe Visibilität beim Cashflow.

Mit 4,0 Millionen $ an liquiden Mitteln und dem Rückenwind aus H1 geht das Unternehmen mit breiter Brust in die zweite Jahreshälfte. Zusätzliche Wachstumsimpulse erwartet De.mem unter anderem aus dem Bereich Home Filtration sowie aus dem Cross-Selling margenstarker Produktgruppen. Auch jüngste Übernahmen dürften sich in den kommenden Monaten voll auf die Bilanz auswirken.

CEO Andreas Kroell sieht das Unternehmen an einem entscheidenden Punkt: "Die Erreichung eines positiven EBITDA markiert einen wichtigen Wendepunkt für De.mem." Er verweist auf das starke Umsatzwachstum, die hohe Cash-Generierung und das Potenzial neuer Märkte.

De.mem entwickelt sich fortlaufend in Richtung Wachstum, Marge, Cashflow. Und das mit einem Geschäftsmodell, das auf Kontinuität ausgelegt ist.

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

http://www.demembranes.com

Land: Australien

