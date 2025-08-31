DJ PTA-News: Aktien Global News: Neural Therapeutics erschließt CBD-Markt in Deutschland mit Einstieg bei Hanf.com

Aktien Global News: Neural Therapeutics erschließt CBD-Markt in Deutschland mit Einstieg bei Hanf.com

31. August 2025

Im ersten Halbjahr 2025 hat Neural Therapeutics den Einstieg bei Hanf.com vorbereitet - nun ist die erste Etappe abgeschlossen. Mit dem Erwerb von 30,75 % an der profitablen deutschen CBD-Handelskette öffnet sich Neural nicht nur der Zugang zu einem wichtigen europäischen Markt, sondern legt zugleich eine belastbare Grundlage für kommende Wachstumsprojekte.

Zweistufiger Übernahmeprozess

Die Übernahme von Hanf.com ist als zweistufiges Verfahren angelegt. Zunächst hat Neural im August 2025 eine Minderheitsbeteiligung von 30,75 % erworben. Dieser Schritt verschafft unmittelbaren Einblick in die operative Entwicklung und erlaubt es, aktiv Einfluss zu nehmen, Umsatzströme zu nutzen und erste Synergien zu schaffen. In einem zweiten Schritt besteht die Option, sämtliche Anteile zu übernehmen und Hanf.com vollständig in die Unternehmensstruktur zu integrieren.

Strategischer und finanzieller Nutzen

Hanf.com betreibt aktuell 15 Standorte - elf in Eigenregie, vier im Franchise - und ergänzt das stationäre Geschäft durch einen erfolgreichen Online-Shop. Das Unternehmen erwirtschaftet jährlich rund 4,9 Millionen Euro Umsatz bei einer operativen Marge von 13 %. Damit bietet es Neural eine stabile Ertragsbasis.

Das Geschäftsmodell setzt auf eine Kombination aus eigenen Filialen und Franchise-Partnern. So kann das Netz weiterwachsen, ohne hohe Investitionen zu erfordern. In den Stores finden Kundinnen und Kunden jeweils über 800 Produkte, darunter Eigenmarken wie "Hempodia" und "Mind Munchies", die inzwischen etwa 30 % des Umsatzes beitragen.

Ergänzung zum Kerngeschäft

Für Neural Therapeutics ist die Beteiligung mehr als ein finanzielles Investment. Sie erweitert das Kerngeschäft - die Entwicklung pflanzenbasierter Therapeutika - um einen direkten, margenstarken Vertriebskanal. Damit entsteht die Möglichkeit, neue Produkte künftig unmittelbar in einem etablierten Marktumfeld zu platzieren.

Quellen: (1)https://neuraltherapeutics.ca/ neural-announces-completion-of-the-acquisition-of-a-30-75-interest-in-hanf-com-a-profitable-german-cbd-retail-store-chain / (2)https://hanf.com/info/ueber-uns/

Neural Therapeutics Inc. Land: Kanada/Toronto ISIN: CA64134N2032 https://neuraltherapeutics.ca/

