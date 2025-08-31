Die stille Goldrakete: Osisko Development - Voll genehmigt, voll finanziert, bereit für den Gold-Boom

Anzeige / Werbung

Vom Pioniergeist zur Profitmaschine - warum Osisko Development jetzt auf Anleger-Radar gehört

Liebe Leserinnen und Leser,

Osisko Development (ISIN CA68828E8099 WKN A3DK8G) ist ein wachstumsstarker Gold-Entwickler aus Kanada, der sich innerhalb weniger Jahre zu einem der spannendsten Player im Junior-Mining-Sektor entwickelt hat. Das Unternehmen fokussiert sich auf die Erschließung hochgradiger Goldprojekte in Nordamerika, allen voran das Cariboo Gold Projekt in British Columbia, das bereits vollständig genehmigt ist - ein seltener Wettbewerbsvorteil in einer Branche, in der Genehmigungsverfahren oft über ein Jahrzehnt dauern. Mit zusätzlichen Projekten wie Tintic in Utah und San Antonio in Mexiko baut Osisko Development ein diversifiziertes Portfolio auf, das kurz- bis mittelfristige Cashflows mit langfristigem Produktionspotenzial verbindet. Unterstützt von einer starken Muttergesellschaft (OR Royalties) sowie soliden Finanzierungspartnern, positioniert sich das Unternehmen als moderner Goldgräber mit klarer Strategie: vom Explorierer zum Produzenten, in einem Marktumfeld, in dem der hohe Goldpreis den Hebel für überdurchschnittliche Renditen bietet.

Noch ganz frisch: Zwei Wochen ist es her, dass das Unternehmen seine Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlichte

Ergebnisse aus dem 2. Quartal 2025

Ende Juni 2025 verfügte Osisko Development über ca. 46,3 Millionen CAD an Barmitteln und Barmitteläquivalenten. Bis zum Quartalsende standen ca. 34,2 Millionen CAD (25 Mio.USD) aus einem Term Loan bei der National Bank of Canada aus - dieser wurde aber nach Quartalsende vollständig im Rahmen der neuen Appian 2025 Financing Facility zurückgezahlt.

Tintic Projekt: Erste Umsätze

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (Q2 2024: 2,6 Mio.CAD Einnahmen, 2,7 Mio.CAD Kosten) erzielte das Unternehmen nun:

6,9 Mio.CAD Umsatz

4,1 Mio.CAD Umsatzkosten

Diese stammen aus dem Verkauf von 1.393 Unzen Gold, gewonnen im kleinen Heap-Leach-Projekt zur Wiederaufbereitung von Haldenmaterial beim Tintic Projekt.

Fortschritt beim Cariboo Gold Projekt

Die im April 2025 veröffentlichte Feasibility Study (FS) zeigt beeindruckende Projektkennzahlen:

Nachsteuer-NPV 5 (Net Present Value bei 5%-Diskont): 943?Mio.CAD

Unlevered IRR (Internal Rate of Return): 22,1%

Durchschnittliche Jahresproduktion : 190.000 Unzen über zehn Jahre (davon 202.000 Unzen p.a. in den ersten fünf Jahren)

: 190.000 Unzen über zehn Jahre (davon 202.000 Unzen p.a. in den ersten fünf Jahren) Lebenszyklus-AISC (All-in Sustaining Cost): 1.157?USD pro Unze

Weitere Details erfahren Sie, wenn sie die Pressemitteilung von 12 August lesen

Riesiger Finanzierungsschub

Am 21. Juli 2025 wurde eine Finanzierungsvereinbarung mit Appian Capital Advisory über einen gesicherten Kredit in Höhe von 450 Mio.USD abgeschlossen. Der erste Abruf in Höhe von 100 Mio.USD soll für folgende Zwecke verwendet werden:

13.000?m Infill-Bohrprogramm, um geologische Unsicherheiten weiter zu reduzieren.

Finanzierung von Vorbereitungs- und Bauarbeiten für das Cariboo Projekt.

Rückzahlung des Term Loans bei der National Bank of Canada.

Sicherung des laufenden Betriebskapitals für das Projekt

Zusätzlich plant das Unternehmen eine Private Placement im Volumen von ca. 75 Mio.USD sowie eine öffentliche Platzierung (inkl. möglicher Mehrzuteilung) von insgesamt bis zu 125 Mio.USD - insgesamt ein Finanzierungsziel von rund 195-200 Mio.USD bis etwa 15. August 2025.

Warum diese Finanzierung ein Gamechanger ist

Projektfinanzierungen in dieser Größenordnung sind für Bergbauprojekte entscheidend, weil sie das Bauvorhaben entkoppeln von den kurzfristigen Schwankungen der Kapitalmärkte. Appian Capital Advisory ist ein auf den Bergbausektor fokussierter Investmentfonds, der vermutlich eine gründliche Due-Diligence durchgeführt hat. Das schafft Vertrauen: eine sofortige Auszahlung von 100 Mio. US-Dollar bedeutet, dass Osisko Development (ISIN CA68828E8099 WKN A3DK8G) gezielt Infill-Bohrungen, detaillierte Ingenieursarbeiten, Beschaffungen, ersten Untertage-Vortrieb sowie die Planung der operativen Betriebsbereitschaft vorantreiben kann. Damit sinkt das technische und zeitliche Risiko des Projekts deutlich.

Die strukturierte Finanzierung hat mehrere direkte Auswirkungen auf die Bilanz- und Telstruktur von Osisko Development: Erstens erhöht die Liquiditätsspielraum die Flexibilität und reduziert das Refinanzierungsrisiko. Zweitens wird durch die geplante Rückzahlung des 25 Mio. US-Dollar Term Loans an die National Bank die Verschuldung sauberer und die Finanzierung des Baues transparenter. Drittens: die positiven Sortierergebnisse wirken direkt auf die Projekt-Ökonomie (höhere Recovery, geringere Verarbeitungsvolumen), was sich in einer höheren Kapitalrendite (IRR) und einem reduzierten All-in-Sustaining-Costs-Profil (AISC) niederschlagen sollte. Konkrete projektbezogene Kennzahlen aus der 2025-Studie bleiben relevant, aber diese neuen Daten deuten klar in die richtige Richtung.

Warum das Cariboo-Goldprojekt jetzt auf der Watchlist stehen sollte

Cariboo ist kein Zufallsprojekt - es ist ein großflächiges, historisch bebautes Bergbaugebiet in British Columbia mit einer Reihe entscheidender Vorteile:

500.000 Acres Land, rund 50 Meilen Gesamtmineraltrend (zwei parallele Trends vergleichbar mit Carlin).

Brownfield-Situation: Bergbauaktivitäten seit 1858, gute Infrastruktur und Zugänglichkeit

Geologie: Sediment-gehostete Venen in jurassischen Gesteinen - selten in Kanada und vergleichbar mit sehr großen, produktiven Systemen weltweit.

Projektökonomie: Harte Zahlen, die überzeugen

Die vom Management präsentierten Kennzahlen sind für ein Entwicklerunternehmen bemerkenswert:

Starterproduktion: ~200.000 Unzen Gold pro Jahr (Starterbetrieb).

Reserven: ~2,0 Mio. Unzen (Proven & Probable).

Zusätzliche Ressourcen: ~1,61 Mio. Unzen (Measured & Indicated) + ~1,8 Mio. Unzen (Inferred).

Durchschnittliche All-in Sustaining Costs (AISC): rund 1.150-1.160 USD/oz.

CapEx für den Starterbetrieb: ca. 650 Mio. USD.

Payback: ~1,6 Jahre (bei aktuellen Goldpreisen) und geschätzte freie Cashflows von ~450 Mio. USD/Jahr, wenn das Projekt in Produktion wäre.

Diese Kennzahlen bedeuten: Bei den heute hohen Goldpreisen ist die Gewinnspanne riesig. Ein Entwickler, der mit gesicherten Genehmigungen antritt, hat deutlich bessere Chancen auf eine schnelle Neubewertung als reine Explorationsgeschichten.

Ein Schlüsselfaktor für Osisko Development: Cariboo ist vollständig genehmigt

Während viele Unternehmen jahrelang auf Genehmigungen warten, hat Osisko?Development in rekordverdächtigen 4 Jahren und 10 Monaten vollständige Baugenehmigungen erhalten - der Branchendurchschnitt liegt bei 14 Jahren.

Weitere Faktoren:

Netzanbindung und kostengünstiger Hydrostrom (Site C) zu etwa 0,05 USD/kWh.

Vorhandener Infrastruktur: eigenes Camp (150 Betten), zwei Mühlen (eine bereits vorhanden, eine mit neuer Ausrüstung gekauft - Geräte in der Box gekauft für ~9% des Neupreises).

Gute Beziehungen zur lokalen First Nations (Lhtako Dene) und bestehenden Gemeinden.

Cariboo ist eine echte "Growth"-Story auch über die Genehmigung hinaus:

Definierte Ressource nur bis 350 m Tiefe, aber Bohrungen bis 1.000 m zeigen signifikantes Potenzial - noch nicht vollständig in Ressourcen umgewandelt.

Durchschnittlich ~15.000 Unzen pro vertikalem Meter über die untersuchte Zone - eine Kennzahl, die das Potenzial anzeigt.

Aktuelle Strike-Länge: 4,4 km definiert; weitere ~7 Meilen erkennbarer Trend, der noch nicht ausreichend detailliert drill-definiert ist.

Strategie: Umwandlung von M+I+Inferred in Reserven durch intensives Bohren, Ausweitung in die Tiefe und On-strike-Exploration.

Management & Track Record - ein weiterer entscheidender Faktor

CEO und Chairman Sean Roosen und sein Team sind keine Neulinge: Roosen war maßgeblich an Canadian Malartic beteiligt - ein Transformationsprojekt, das später für mehrere Milliarden verkauft wurde. Er und sein Kernteam haben mehrfach große Projekte gebaut und monetarisiert. Solches Know-how ist ein klarer Mehrwert, weil erfahrene Entwickler bei Finanzierung, Engineering und Durchführung oft Materialwert schaffen, wo andere scheitern.

Osisko Development (ISIN CA68828E8099 WKN A3DK8G) ist eine spannende Unterbewertung im Goldsektor - das Unternehmen hat eine genehmigte Mine, klare wirtschaftliche Kennzahlen (NPV & IRR), solide Finanzierung, und profitiert zudem vom aktuellen Goldpreis-Boom. Für Kleinanleger ist das eine Story zum Mitfiebern - und ein Investment, das emotional packt und wirtschaftlich überzeugt.

Das Unternehmen bietet eine seltene Gelegenheit: ein geiles Goldprojekt mit "Permitting-Finish-Linie" in Sicht, wirtschaftlich attraktiv rechnerisch bestätigt - und auf einem Kursniveau, das Raum für großen Hebel bietet. Tauchen Sie ein in diese moderne Goldgeschichte - mit klarem Blick, Herz und Verstand.

Osisko Development (ISIN CA68828E8099 WKN A3DK8G) ist kein ferner Zukunftstraum, sondern ein Entwickler mit realen Projekten, klaren Genehmigungen und gesicherter Finanzierung. Mit dem Cariboo-Goldprojekt besitzt das Unternehmen eine Seltenheit im Minensektor: ein voll genehmigtes, wirtschaftlich starkes Vorzeigeprojekt in einer politisch stabilen Region. Dazu kommen erste Umsätze aus Tintic und die Aussicht auf signifikante Produktionssteigerungen in den kommenden Jahren. Für Anleger bedeutet das: ein Unternehmen am Wendepunkt - vom Explorer zum Produzenten, mit massivem Hebel auf den Goldpreis. Wer heute einsteigt, positioniert sich frühzeitig in einer Geschichte, die alle Zutaten für steigende Kurse hat: ein attraktives Projekt, ein starkes Umfeld durch den hohen Goldpreis und das Momentum eines Teams, das liefert. Genau deshalb sollte Osisko Development jetzt auf dem Radar von jedem Anleger erscheinen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie www.osiskodev.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.





