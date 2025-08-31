Die Luft wird dünner an Europas Börsen. Man hat das Gefühl, die Anleger suchten nur noch nach einem Anlass, sich in größerem Stil von Aktien zu trennen. Positive Impulse wie die einer bevorstehenden Lockerung der Geldpolitik in den USA entfalten nur noch kurz ihre Wirkung. So war die Freude über die Ergebnisse von Jackson Hole schnell wieder verflogen, auch weil US-Präsident Trump mit der angeordneten Entlassung der Gouverneurin Lisa Cook einen nächsten Versuchsballon startete, bevor er weiter am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Feingold Research