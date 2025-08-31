Perseus Mining hat sich vom Tief am 01. August wieder deutlich erholt. Nach dem Rücksetzer bis auf 1,8215 Euro konnte die Aktie am Donnerstag ein Hoch bei 2,159 Euro am Handelsplatz Tradegate erreichen. Das Chartbild ist jetzt wieder bullish zu interpretieren, der Ausbruch über die Widerstandszone, könnte die Aktie Richtung RuMaS-Kursziel (2,30 Euro) führen. Bisher hat dieser Trading-Tipp rund 10 Prozent Aktiengewinn gebracht. Man kann es kaum glauben, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS