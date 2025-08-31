Der DAX hat die Handelswoche mit einem Minus von 1,71 Prozent abgeschlossen, nur drei Werte schafften es, die Woche mit Kursgewinnen zu beenden. Neben Rheinmetall und Fresenius Medical Care war auch der RuMaS Express-Service-Tipp Sartorius ISIN: DE0007165631 unter den Gewinnern. Zum Handelsende am Freitag notiert die Aktie des Life-Science-Konzerns mit 198,20 Euro seit längerer Zeit mal wieder über der 38-Tage-Linie und jetzt wird es spannend, ob ...Den vollständigen Artikel lesen ...
