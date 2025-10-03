Sartorius-Aktien konnten am Freitag zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 3,53 Prozent der Top-Performer im TecDAX. Zum Handelsende auf Xetra notiert die Aktie bei 229,00 Euro, und dieser Kurs war auch das Tageshoch. Auf Wochensicht hat die Sartorius-Aktie mit einem Gewinn von 18,19 Prozent den zweiten Platz im TecDAX geschafft. Besser war nur Siltronic mit einem Gewinn von 20,28 Prozent. Wenn man die Bewertungen für Sartorius auf finanzen.net ...

