Aufsichtsrat der Sartorius AG schlägt Dividende in Höhe von 0,74 Euro je Vorzugsaktie vor (News mit Zusatzmaterial)



Göttingen, 6. Februar 2026



Aufsichtsrat der Sartorius AG schlägt Dividende

in Höhe von 0,74 Euro je Vorzugsaktie vor



Der Aufsichtsrat der Sartorius AG hat in seiner heutigen Sitzung der Empfehlung des Vorstands zugestimmt, der Hauptversammlung am 26. März 2026 für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende in Höhe des Vorjahres von 0,74 Euro je Vorzugsaktie und 0,73 Euro je Stammaktie vorzuschlagen. Damit würde die Ausschüttungssumme 50,8 Millionen Euro betragen. Die Dividende wird am 31. März 2026 ausgezahlt.



Nächste Termine

16. Februar 2026 | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025

26. März 2026 | Hauptversammlung

23. April 2026 | Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals

23. Juli 2026 | Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse

22. Oktober 2026 | Veröffentlichung der Neunmonatsergebnisse



Sartorius in Kürze

Sartorius ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen sowie akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions unterstützt Kunden mit einem breiten, auf Einweg-Lösungen fokussierten Produktportfolio bei der sichereren, schnelleren und nachhaltigeren Herstellung von Biotech-Medikamenten, Impfstoffen sowie Zell- und Gentherapeutika. Mit rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit hat das Göttinger Unternehmen eine starke globale Präsenz. Sartorius ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von rund 3,5Milliarden Euro. Mehr als 14.000 Mitarbeitende sind für Kunden rund um den Globus



Kontakt

Verena Sattel

External Communications

+49 551 308 9261

verena.sattel@sartorius.com



Datei: Aufsichtsrat der Sartorius AG schlägt Dividende in Höhe von 0,74 Euro je Vorzugsaktie vor | Medieninformation





