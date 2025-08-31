Seit wir am 10. August den Einstieg beim schwedischen Brennstoffzellen-Spezialisten vorgeschlagen hatten, ist der Ausbruch über die 200-Tage-Linie mehrmals gescheitert. Ein nachhaltiger Anstieg über den gleitenden Durchschnitt wäre aus charttechnischer Sicht ein Befreiungsschlag. In diesem Fall wäre ein Anstieg bis zum RuMaS-Kursziel bei 3,20 Euro möglich. Das war der Hinweis für RuMaS-Abonnenten am 10. August: "Der schwedische Brennstoffzellen-Spezialist ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.