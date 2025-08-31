Seit wir am 10. August den Einstieg beim schwedischen Brennstoffzellen-Spezialisten vorgeschlagen hatten, ist der Ausbruch über die 200-Tage-Linie mehrmals gescheitert. Ein nachhaltiger Anstieg über den gleitenden Durchschnitt wäre aus charttechnischer Sicht ein Befreiungsschlag. In diesem Fall wäre ein Anstieg bis zum RuMaS-Kursziel bei 3,20 Euro möglich. Das war der Hinweis für RuMaS-Abonnenten am 10. August: "Der schwedische Brennstoffzellen-Spezialist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
