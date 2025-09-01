Beginnt bei den größten Indizes wie Dow Jones, Nasdaq 100 oder den MSCI World die von vielen Experten erwartete Korrektur? Die Zeichen mehren sind. Neben dem Shiller-KGV sowie dem Warren Buffett-Indikator, die auf historischen Höchstständen notieren, geben auch die überzogenen Bewertungen einiger Unternehmen wie Nvidia und Palantir Grund zur Sorge. Dagegen scheint der Goldpreis ein weiteres Hoch zu erklimmen. Die unsichere geopolitische Lage, der offene Handelskrieg zwischen den USA und China sowie Uneinigkeiten in der Fiskalpolitik sind nur einige Gründe, die das gelbe Edelmetall auf neue Höhen schieben könnten.Den vollständigen Artikel lesen ...
