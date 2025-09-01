Der DAX hat sich wieder deutlicher vom Rekordhoch entfernt. In der letzten Augustwoche büßte das größte deutsche Börsenbarometer 460 Punkte ein und schloss -1,89% tiefer mit 23.902 Punkten. Die Papiere von Qiagen und Commerzbank verzeichneten die höchsten Verluste, bester DAX-Wert war Rheinmetall. Gehen die Korrekturen in der neuen Woche weiter? Am Montag eröffnete der Markt zunächst deutlich tiefer, drehte dann aber wieder leicht ins Plus. Dennoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de