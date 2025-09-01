Freiburg - Die Aevis-Tochter Swiss Medical Network hat im ersten Halbjahr 2025 deutlich zugelegt. Neben organischem Wachstum trug vor allem die Integration des Spitals Zofingen und des Netzwerks CentroMedico zum Ergebnis bei. Der Nettoumsatz stieg im Zeitraum Januar bis Juni um 21 Prozent auf 426,2 Millionen Franken, wie Aevis am Montag anhand provisorischer Zahlen mitteilte. Auf vergleichbarer Basis lag das Wachstum bei 1,1 Prozent. Der operative ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab