DJ Bayer verfehlt mit neuer Studie zu Vericiguat das primäre Endziel

Von Nina Kienle

DOW JONES--Bayer sowie Merck & Co haben das primäre Ziel einer zulassungsrelevanten klinischen Studie für eine neue Indikation mit ihrem Herzinsuffizienz-Kandidaten Vericiguat verfehlt.

Der deutsche Pharma- und Agrarchemiekonzern teilte mit, dass Vericiguat in der Phase-3-Studie Victor, in der die Wirksamkeit des Medikaments bei Patienten mit Herzinsuffizienz und verminderter Auswurffraktion mit Placebo verglichen wird, die statistische Signifikanz für den primären Endpunkt nicht erreicht hat.

In der EU wird Vericiguat zur Behandlung der symptomatischen chronischen Herzinsuffizienz bei erwachsenen Patienten eingesetzt, so Bayer.

September 01, 2025

