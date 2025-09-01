© Foto: Anadolu | Man Hei Leung - picture allianceHongkong wird zum Börsen-Krimi: Während Alibaba explodiert, schmiert BYD ab - und Xiaomi sorgt mit neuen E-Auto-Zahlen für Aufsehen. Die asiatischen Aktienmärkte stehen am Montag unter Druck, nachdem ein Ausverkauf von US-Technologiewerten die Wall Street zum Ende der vergangenen Woche belastet hatte. Vor allem Chipwerte in Tokio und Seoul gaben nach, nachdem die USA Genehmigungen für den Export von Halbleitertechnik nach China widerrufen hatten. Der Nikkei 225 fiel um 1,6 Prozent, Samsung Electronics und SK Hynix gehörten zu den größten Verlierern. Hongkong war dagegen die Ausnahme: Dort stieg der Technologieindex um bis zu 2,6 Prozent, getrieben von einem Kurssprung der Alibaba-Aktie. Der …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE