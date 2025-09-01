In der vergangenen Woche hat sich die Aktie von Thyssenkrupp spürbar von den jüngsten Tiefs erholt und die schwachen Zahlen langsam hinter sich gelassen. Kursfantasie liefert weiter vor allem die anstehende Abspaltung der Marinesparte TKMS. Doch ausgerechnet hier gibt es nun einen ersten Rückschlag.So setzt Norwegen beim Erwerb neuer Fregatten auf Großbritannien als Partner. Die norwegische Regierung beschafft nun Fregatten des Typs 26 von BAE Systems, die den britischen Schiffen so ähnlich wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
