Düsseldorf, 1. September 2025. The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1 , "TPG"), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat das Volumen ihrer im Juli 2024 nach norwegischem Recht begebenen Unternehmensanleihe 2024/2028 (ISIN NO0013256834) erfolgreich um 20 Mio. Euro auf 70 Mio. Euro erhöht. Die im Rahmen der Aufstockung begebenen weiteren Schuldverschreibungen wurden im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert. Die Transaktion war deutlich überzeichnet und die Platzierung wurde daher vorzeitig beendet, der Tap Issue Price wurde mit 101,5 % festgelegt. Die Transaktion wurde von der Pareto Securities AS, Frankfurt Branch als Lead Manager begleitet. Der Nettoemissionserlös wird für die Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen verwendet werden (siehe Ad hoc-Mitteilung vom 22. August 2025 : "The Platform Group verhandelt Übernahme im Pharma-Plattformbereich und prüft Aufstockung der Anleihe"). Die Unternehmensanleihe 2024/2028 hat eine Laufzeit bis zum 11. Juli 2028 und ist mit einem jährlichen Zinssatz von 8,875 % ausgestattet.



The Platform Group AG: The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 27 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 19 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von 525 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 33 Mio. Euro realisiert.



Kontakt: Investor Relations

Bjoern Minnier, CFO und Leiter IR

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com



