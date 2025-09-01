EQS-News: The Platform Group AG
/ Schlagwort(e): Anleihe
The Platform Group AG stockt Unternehmensanleihe 2024 auf
Der Nettoemissionserlös wird für die Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen verwendet werden (siehe Ad hoc-Mitteilung vom 22. August 2025: "The Platform Group verhandelt Übernahme im Pharma-Plattformbereich und prüft Aufstockung der Anleihe"). Die Unternehmensanleihe 2024/2028 hat eine Laufzeit bis zum 11. Juli 2028 und ist mit einem jährlichen Zinssatz von 8,875 % ausgestattet.
The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 27 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 19 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von 525 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 33 Mio. Euro realisiert.
Investor Relations
01.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|The Platform Group AG
|Schloss Elbroich, Am Falder 4
|40589 Düsseldorf
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@the-platform-group.com
|Internet:
|https://the-platform-group.com/
|ISIN:
|DE000A2QEFA1
|WKN:
|A2QEFA
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Oslo
|EQS News ID:
|2191072
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2191072 01.09.2025 CET/CEST