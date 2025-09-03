

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



03.09.2025 / 14:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Bjoern Nachname(n): Minnier

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: CFO

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

The Platform Group AG

b) LEI

391200T7OHCG8YPRQW61

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2QEFA1

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 10,1000 EUR 10.000,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 10,1000 EUR 10.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

29.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Trade Republic Bank MIC: TRBX





03.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

