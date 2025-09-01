

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



01.09.2025 / 12:00 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Benner Holding GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Dominik Pasqual Nachname(n): Benner Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

The Platform Group AG

b) LEI

391200T7OHCG8YPRQW61

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2QEFA1

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 9,50000 EUR 475.000,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 9,5000 EUR 475.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

29.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





