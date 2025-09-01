EQS-News: ARI Motors Industries SE
/ Schlagwort(e): Research Update/Prognose
Corporate News
ARI Motors Industries SE: Veröffentlichung der Planzahlen 2025-2029, Unternehmensbewertungen und strategische Maßnahmen zur Steigerung des Shareholder Value
Borna, 1. September 2025 - Die ARI Motors Industries SE (WKN A3D6Q4, ISIN DE000A3D6Q45) veröffentlicht die aktualisierten Planzahlen der operativ tätigen 100%-Tochtergesellschaft ARI Motors GmbH für die Geschäftsjahre 2025 bis 2029. Auf dieser Grundlage wurden zwei unabhängige Unternehmensbewertungen erstellt, die weit oberhalb der aktuellen Marktkapitalisierung der ARI Motors Industries SE liegen. Zudem konkretisiert die Gesellschaft ihre strategische Planung für die kommenden Jahre sowie Maßnahmen, um die bestehende Unterbewertung am Kapitalmarkt zu beheben.
Finanzplanung 2025-2029
Unternehmensbewertungen
Damit liegt der abgeleitete faire Wert der ARI Motors Industries SE um ein Mehrfaches über der derzeitigen Börsenbewertung.
Strategische Ausrichtung der ARI Motors GmbH
Die Planungen basieren auf den aktuellen Halbjahreszahlen 2025, dem Auftragsbestand und den laufenden Verhandlungen mit Kunden sowie öffentlichen Ausschreibungen.
Maßnahmen zur Hebung des Shareholder Value
Die ARI Motors Industries SE erkennt die erhebliche Diskrepanz zwischen dem aktuellen Börsenkurs und den durch die Unternehmensbewertungen abgeleiteten Fair Values. Um den Shareholder Value zu steigern und die Unterbewertung zu beheben, plant die Gesellschaft unter anderem:
Kommentar des Geschäftsführenden Direktors
Thomas Kuwatsch, Geschäftsführender Direktor der ARI Motors Industries SE, erklärt:
"Die beiden vorliegenden Unternehmensbewertungen unterstreichen eindrucksvoll die gravierende Unterbewertung unserer Gesellschaft am Kapitalmarkt. Genau diese Ausgangssituation nutzen wir, um uns in den kommenden Monaten noch stärker in Richtung Investoren zu öffnen. Bereits im September starten wir eine intensive Roadshow, bei der wir sowohl institutionelle Investoren als auch kapitalmarktorientierte Medien gezielt ansprechen. Ein weiterer Höhepunkt ist unsere Teilnahme am Deutschen Eigenkapitalforum vom 24. bis 26. November 2025 in Frankfurt am Main. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, wir haben unter den run 800 teilnehmenden Investmenthäusern die für uns relevanten Investoren bereits identifiziert und proaktiv kontaktiert. Mit dieser Kapitalmarktstrategie, den positiven Bewertungen und unserem operativen Wachstumskurs sind wir überzeugt, das Interesse am Unternehmen nachhaltig zu steigern und unseren Aktionären langfristig deutlichen Mehrwert zu schaffen."
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
ARI Motors Industries SE
Thomas Kuwatsch
Telefon: 0049 341 978 569 33
E-Mail: invest@ari-motors.com
Internet: www.ari-motors.com
01.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ARI Motors Industries SE
|Lausicker Str. 20
|04552 Borna
|Deutschland
|Telefon:
|0341/97856933
|E-Mail:
|Invest@ari-motors.com
|Internet:
|www.ari-motors.com
|ISIN:
|DE000A3D6Q45
|WKN:
|A3D6Q4
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, München
|EQS News ID:
|2191056
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2191056 01.09.2025 CET/CEST