Köln (ots) -Während die Bewohner der Schillerallee in der täglichen RTL-Serie "Unter uns" ein rauschendes Straßenfest feiern, brodelt es unter der Oberfläche: Verrat, Rache und überraschende Allianzen stellen Beziehungen auf die Probe. Unter dem Titel "Der Jäger unter Druck" erwartet die Zuschauenden ab dem 29.9.25. auf RTL (und bereits ab dem 22.9.25. auf RTL+) eine neue, spannungsgeladene Eventwoche voller dramatischer Wendungen, überraschender Enthüllungen und bewegender Abschiede. Endlich wird enthüllt, wer die Schillerallee seit Wochen in Angst und Schrecken versetzt. Ist Rolf Jäger wirklich von den Toten auferstanden?Außerdem: Easy (Lars Steinhöfel) und Ringo (Timothy Boldt) kämpfen um ihr Büdchen, Britta (Tabea Heynig) steht vor einer folgenschweren Entscheidung, und Patrizias (Miriam Lahnstein) verzweifelte Suche nach Stella wird zum Wettlauf gegen die Zeit. Sina (Valea Scalabrino) und Bambi Hirschberger (Benjamin Heinrich) geraten in tödliche Gefahr, als die Wahrheit über Stella Richters (Bettine Langehein) Verschwinden ans Licht kommt. Eine riskante Aktion bringt Sina auf eine neue Spur - doch was sie entdeckt, verändert wirklich alles!Ein Showdown am Hafen wird zum Kampf ums nackte Überleben und so zeigt die neue Eventwoche die Kölner Schillerallee erneut in all ihren Facetten: leidenschaftlich, gefährlich, humorvoll und zutiefst menschlich. Ein Muss für alle Fans - und ein perfekter Einstieg für neue Zuschauende über alle Plattformen und Kanäle."Unter uns", produziert von UFA Serial Drama, läuft täglich von montags bis freitags um 17:30 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+. "Unter uns" ist zudem in UHD HDR bei RTL UHD empfangbar. Alle Infos zum Empfang und den Verbreitungspartnern gibt es unter www.rtl-uhd.de.