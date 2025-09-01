Die UniCredit sorgt weiter für Aufsehen in Europas Bankenlandschaft. Die italienische Großbank hat bei einer Konkurrentin erneut aufgestockt - wenn auch nicht bei der Commerzbank. Dennoch dürften auch die Anleger der Frankfurter Bank das Geschehen mit Interesse verfolgen.Die italienische Großbank UniCredit hat ihren Anteil an der griechischen Alpha Bank auf 26 Prozent erhöht. Bereits im Mai hatte CEO Andrea Orcel mit dem Kauf eines 9,75 Prozent-Pakets vom niederländischen Investor Reggeborgh Groep ...Den vollständigen Artikel lesen ...
