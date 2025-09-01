Düsseldorf (ots) -Nespresso | Samra Origins by The Weeknd - where coffee meets artistry.Der neue Single-Origin-Kaffee aus der Kilimandscharo-Region in Tansania ist ab dem 4. September 2025 erhältlich - begleitet von limitierten Accessoires und einer Vertuo Pop+ Maschine.Nespresso präsentiert seine neueste Kollektion von exklusiven Kaffees, Kaffeemaschinen und Accessoires unter Samra Origins, dem Artisanal Coffee Label, welches in Partnerschaft mit dem legendären Abel "The Weeknd" Tesfaye entstanden ist.Wo Nespressos Kaffeeexpertise auf The Weeknds künstlerische Vision und moderne Ästhetik trifft, entsteht Samra Origins Tanzania - ein Single-Origin-Kaffee aus 100 % Arabica-Bohnen, bezogen aus der Mount-Kilimandscharo-Region in den nördlichen Hochlagen Tansanias. Die limitierte Kaffee-Edition enthüllt ein unverwechselbares Geschmackserlebnis: feine Fruchtnoten und lebendige Säure treffen auf trockene Getreideanklänge - balanciert und charaktervoll interpretiert. Für Vertuo präsentiert sich der Kaffee als fruchtiger, zitroniger Blend mit erfrischender Säure, süßen Aromen und einem Hauch von trockenen Getreidenoten.Die Edition ist ab dem 4. September 2025 verfügbar, zunächst für das Original-System, ergänzt durch limitierte Accessoires - einen Travel Tumbler und einen Travel Mug mit charakteristischem Branding und edlem Farbkonzept. Ab dem 27. Oktober 2025 wird Samra Origins Tanzania zusätzlich für das Vertuo-System angeboten, zusammen mit einer limitierten Vertuo Pop+ Maschine im Signature-Design der Kollaboration.Was Nespresso und The Weeknd verbindet: die Idee, Kaffee nicht nur als Getränk zu sehen, sondern als gemeinsames Erlebnis - ein Moment, der Gespräche anstößt, Kreativität weckt und Menschen verbindet.Samra Origins ist eine persönliche Hommage an The Weeknds Herkunft und an seine Mutter Samra, deren Unterstützung seinen Weg geprägt und seine künstlerische Vision inspiriert hat. Die Partnerschaft mit Nespresso feiert genau diese Verbundenheit - die Schönheit alltäglicher Rituale und die echten Beziehungen, die durch sie entstehen.Gemeinsam stellen Nespresso und The Weeknd Kaffee als kreative Kraft in den Mittelpunkt - als Impulsgeber für Kunst, Musik und Kultur."Kaffee war für mich schon immer ein bedeutungsvolles Ritual. Diese Verbindung hat meinen Weg geprägt - und eine eigene Kaffeebrand zu gründen, fühlte sich ganz natürlich an. Ich bewundere Nespresso für ihre Integrität, ihren Anspruch an Qualität und Design - und ihre internationale Ausrichtung entspricht genau dem, wie ich selbst arbeite. Deshalb passt diese Partnerschaft für mich perfekt." - Abel "The Weeknd" Tesfaye"Bei Nespresso glauben wir daran, dass Kaffee und Musik die Kraft haben, Grenzen zu überwinden, Menschen zusammenzubringen und neue Verbindungen zu schaffen. Die Zusammenarbeit mit Abel und Samra Origins hat es uns ermöglicht, unsere Leidenschaft für außergewöhnlichen Geschmack mit seiner visionären Kreativität zu verbinden. Diese Kollaboration steht für die Verbindung von Kaffee und Kreativität - und wie sie unser Leben bereichern kann. Wir freuen uns, Abel und seine Fans in der Nespresso Familie willkommen zu heißen." - Philipp Navratil, CEO, NespressoDer Nespresso | Samra Origins by The Weeknd Tanzania Original-Kaffee sowie der exklusive Travel Tumbler und Travel Mug sind ab dem 04. September 2025 als Limited Edition online unter nespresso.com/de (https://urldefense.com/v3/__https:/0wjym.mjt.lu/lnk/AWAAAHl09swAAc5xoiwAAAeBpq4AAAAA6WMAAhqkABkFQgBotVnDMGhgN4D1Q9iiLLtX7qEOLgATsUQ/1/tMqPF5gowkLhXBZIThCH3g/aHR0cHM6Ly93d3cubmVzcHJlc3NvLmNvbS9kZS9kZQ__;!!N96JrnIq8IfO5w!nXFu9071eYXPiOrYoleVld1fGGCuOzvMYyWRVRBxRaTKxd7RUQxqBSo1pKfxQjBL2aD6zGi1htinJxXcTLl6x1_mbQ$) und deutschlandweit in den Nespresso-Boutiquen erhältlich. Die Vertuo-Variante des Tanzania-Kaffees sowie die in Zusammenarbeit mit The Weeknd entwickelte Vertuo Pop+ Maschine folgen am 27. Oktober 2025 und werden bei denselben Verkaufsstellen erhältlich sein.Nespresso agiert zudem im Rahmen der Partnerschaft auch als Sponsor der Tour von The Weeknd, die aktuell die Fans in Nordamerika begeistert.Über Nestlé Nespresso SANestlé Nespresso SA ist ein weltweiter Pionier und Referenz im Bereich des portionierten Spitzenkaffees. Im Rahmen des AAA Sustainable QualityTM Programs arbeitet das Unternehmen mit über 168.550 Kaffeebauern in 18 Ländern zusammen, um nachhaltige Praktiken in den Betrieben und den umliegenden Landschaften einzuführen. Das Programm wurde 2003 in Zusammenarbeit mit der Rainforest Alliance gegründet und hilft, die Erträge und die Qualität der Ernten zu erhöhen und so eine nachhaltige Versorgung mit hochwertigen Kaffee sicherzustellen und den Lebensstandard der Kaffeebauern und ihrer Gemeinschaft zu verbessern.Im Jahr 2022 hat Nespresso die B CorpTM-Zertifizierung erhalten und schließt sich damit einer internationalen Bewegung von über 9.700 zweckorientierten Unternehmen an, die die hohen Standards von B Corp für soziale und ökologische Verantwortung und Transparenz erfüllen.Das Unternehmen mit Hauptsitz in Vevey, Schweiz, ist in 96 Ländern tätig und beschäftigt über 14.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2024 umfasste das weltweite Netzwerk 818 exklusive Boutiquen. Weiterführende Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebseite von Nestlé Nespresso unter: https://www.nestle-nespresso.com/ oder https://www.nespresso.com/deÜber The WeekndMit seiner einzigartigen Mischung aus R&B und Pop, gefiltert durch eine ambitionierte, cineastische Perspektive, zählt The Weeknd zu den faszinierendsten Künstlern des 21. Jahrhunderts. Ende Januar dieses Jahres veröffentlichte er sein lang erwartetes Studioalbum Hurry Up Tomorrow über XO / Republic Records. Das neue Album folgt auf ein Rekordjahr 2024, in dem The Weeknd als erster Künstler der Geschichte mit 27 Songs über jeweils eine Milliarde Spotify-Streams Musikgeschichte schrieb. Hurry Up Tomorrow bildet das finale und zugleich persönlichste Kapitel seiner von der Kritik gefeierten Trilogie - nach den Multi-Platin-Alben After Hours (2020) und Dawn FM (2022).