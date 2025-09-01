Unterföhring (ots) -Neue Geschichten und Herausforderungen in Thailand, neue Prominente unter Palmen. SAT.1 und Joyn produzieren aktuell die neue Staffel der Realityshow "Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!" für das Frühjahr 2026.Diese zwölf Promis gönnen sich die Fünf-Sterne-Unterhaltung am thailändischen Traumstrand und damit das All-inclusive-Paket der Reality-Szene: Schauspiel-Legende Claude-Oliver Rudolph, Reality-Ikone Gina-Lisa Lohfink, die Mutter der Nation Silvia Wollny, Schauspieler Eric Stehfest, Schauspielerin Edith Stehfest, Reality-Star Martin Angelo, Schauspielerin Anouschka Renzi, Reality-Star Maurice Dziwak, Bodybuilding-Influencer Kevin Wolter, "DSDS"-Legende Menderes, Spielerfrau Dilara Kruse und Reality-Sternchen Franziska Temme.SAT.1-Senderchef Marc Rasmus: "Das Realityjahr beginnt in SAT.1 und auf Joyn auch 2026 wieder mit einer frischen Staffel von 'Promis unter Palmen'. Mit der Rückkehr dieses Erfolgsprogramms haben wir in SAT.1 zusammen mit 'Villa der Versuchung' und natürlich unserem Herbst-Flaggschiff 'Promi Big Brother' über das Jahr drei Realityformate, die herausragende Treiber für Joyn sind und linear Millionen Menschen begeistern."Welcher Promi ist bereit, für Geld alles zu machen und an seine Grenzen zu gehen? Die zwölf unterschiedlichen prominenten Charaktere leben in der "Promis unter Palmen"-Villa unter permanenter Kamerabeobachtung. In gemeinsamen Teamspielen müssen die prominenten Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer zusammenhalten und für das Team spielen, doch am Ende kann nur einer von ihnen als Siegerin oder Sieger die goldene Kokosnuss und bis zu 50.000 Euro mit nach Hause nehmen.Produziert wird "Promis unter Palmen" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von SAT.1."Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!" - Frühjahr 2026 in SAT.1 und kostenlos streamen auf JoynHashtag zur Sendung: PromisunterPalmenPressekontakt:Kevin Körberphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingIsabella Toennesphone: +49 (0) 89 95 07 - 1172email: isabella.toennes@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6108065