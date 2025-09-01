© Foto: Richard Drew/AP/dpaOpenAI könnte ein großes Datenzentrum in Indien bauen. Damit würde das Unternehmen seine KI-Kapazitäten erweitern und neue Dienste für den Markt anbieten.OpenAI will seine Präsenz in Indien massiv ausbauen. Nach Informationen von Bloomberg führt das Unternehmen Gespräche mit möglichen Partnern, um ein Datenzentrum mit mindestens einem Gigawatt Kapazität aufzubauen. Es wäre eines der leistungsstärksten Rechenzentren des Landes. Bereits heute investieren internationale Technologiekonzerne wie Microsoft, Google und Reliance Industries unter Führung von Mukesh Ambani stark in diese Infrastruktur. Der genaue Standort und der Starttermin sind noch offen. Firmenchef Sam Altman könnte das Vorhaben …Den vollständigen Artikel lesen ...
