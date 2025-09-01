Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA:
Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Erwerb von Kawneer EU von Arconic- Führender Anbieter von Aluminium-Fenstern und Fassadensystemen für den Bau - Neue Plattform-Akquisition zur Stärkung des Segments Engineering & Technology - Umsatz von rund EUR 125 Mio. - Abschluss der Transaktion für das vierte Quartal 2025 erwartet
Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat eine Vereinbarung zum Erwerb des europäischen Geschäfts von Kawneer ("Kawneer EU") unterzeichnet, das aus dem US-Geschäft von Kawneer ausgegliedert wird. Die Transaktion stärkt das Segment Engineering ...Den vollständigen Artikel lesen ...
