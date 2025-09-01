LIVE: Aktien im Check - Alibaba, LVMH, BYD, HP uvm.
© 2025 aktienlust.tv
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|11,845
|11,905
|17:05
|11,815
|11,860
|17:05
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|15:30
|LIVE: Aktien im Check - Alibaba, LVMH, BYD, HP uvm.
|LIVE: Aktien im Check - Alibaba, LVMH, BYD, HP uvm
► Artikel lesen
|15:27
|Die 5 Top-Performer aus China: Sk Hynix | Novo | Bayer - Alibaba hebt Lust auf chinesische Aktie
|Alibaba hat mit seinen Zahlen von Freitag eine neue Lust auf chinesische Aktien entfacht. Der Hang-Seng-Index steht kurz vor einem neuen Mehrjahreshoch. In der Börsenlounge werfen wir einen Blick auf...
► Artikel lesen
|15:10
|Alibaba reports growth in e-commerce and cloud computing sectors
|13:46
|BofA Securities hebt Kursziel für Alibaba wegen starkem Cloud-Wachstum auf 152 US-Dollar an
|13:46
|Wachstum im Cloud-Geschäft: Morgan Stanley hebt Alibaba-Kursziel auf 165 US-Dollar an
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|16:55
|BYD-Aktienkurs bricht deutlich ein - Analysten warnen vor Ende des "Selbstläufer"-Erfolgs
|16:37
|BYD verliert an der Börse nach schwachem Quartal
|Die Aktien des chinesischen Elektroautoherstellers BYD sind in China um rund vier Prozent gefallen. Auslöser war ein enttäuschender Zwischenbericht: Im zweiten Quartal brach der Nettogewinn des Konzerns...
► Artikel lesen
|15:30
|LIVE: Aktien im Check - Alibaba, LVMH, BYD, HP uvm.
|LIVE: Aktien im Check - Alibaba, LVMH, BYD, HP uvm
► Artikel lesen
|14:26
|Kurs von BYD steigt etwas (11,90 €)
|Im Plus liegt gegenwärtig die Aktie von BYD . Das Wertpapier kostete zuletzt 11,90 Euro. An der Börse hat sich heute die Aktie von BYD zwischenzeitlich um 0,80 Prozent verteuert. Der Kurs des Wertpapiers...
► Artikel lesen
|13:45
|BYD: Gewinn pro Fahrzeug fast halbiert - UBS warnt vor Margendruck
|SHENZHEN, China (IT-Times) - Die UBS meldet sich mit einem aktuellen Research-Update nach den schwachen Quartalsergebnissen des chinesischen Automobilherstellers BYD. Die BYD-Aktie fällt heute Morgen...
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|15:30
|LIVE: Aktien im Check - Alibaba, LVMH, BYD, HP uvm.
|LIVE: Aktien im Check - Alibaba, LVMH, BYD, HP uvm
► Artikel lesen
|08:14
|Umfrage von HP Schweiz: Wie wird Künstliche Intelligenz heute am Arbeitsplatz genutzt?
|So
|JPMorgan Lifts Price Target on HP Inc. (HPQ), Maintains Overweight
|Fr
|Dear HP Stock Fans, Mark Your Calendars for September 3
|Fr
|Dell ist nicht optimistisch genug, HP sorgt für positive Überraschung, Gap leidet unter Zöllen und Delivery Hero setzt der starke Euro zu
|Die Berichtssaison nimmt in dieser Woche noch einmal richtig an Fahrt auf. Dafür sorgten natürlich die Zahlen von Nvidia, welche letztlich aber recht unaufgeregt verdaut wurden. Abseits davon legten...
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|15:30
|LIVE: Aktien im Check - Alibaba, LVMH, BYD, HP uvm.
|LIVE: Aktien im Check - Alibaba, LVMH, BYD, HP uvm
► Artikel lesen
|10:43
|UNGLAUBLICHE Sondermeldung bei LVMH Aktie: DAS erwischt Anleger heute eiskalt. Dringend lesen und reagieren!
|So
|Atoss Software, LVMH, Nordex, Carl Zeiss Meditec, Nestle, Lufthansa: Lohnt sich (noch) der ...
|So
|Luxus-Lippenstifte für 160 Euro: So will Louis Vuitton trotz prekärer Wirtschaftslage zum Kaufen animieren
|So
|LVMH mit SCHOCK-MELDUNG: Könnte die Aktie am Montag komplett einbrechen - Experten warnen!!!
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR
|117,80
|+1,90 %
|BYD CO LTD
|11,860
|+0,47 %
|HP INC
|24,080
|-1,31 %
|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
|503,50
|-0,98 %