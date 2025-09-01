Die Tonies waren der Darling der deutschen Internetszene. Nach dem SPAC-Lisiting 2021 enttäuschte die Aktie Anleger jedoch. Nun kommt die Toniebox 2 auf den Markt. Die Sehnsucht war groß. Endlich ein deutsches Internet-Einhorn mit einem innovativen Produkt, auf das die Welt vermeintlich gewartet hatte: die Toniebox. Der spezielll für Kleinkinder entwickelte Audiowürfel kam 2016 auf den Markt. Wer's nicht kennt: Die Toniebox funktioniert ganz ohne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE