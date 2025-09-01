DJ Nestle feuert CEO Freixe - Nespresso-Chef wird Nachfolger

DOW JONES--Nestle hat seinen CEO Laurent Freixe mit sofortiger Wirkung nach genau einem Jahr im Amt entlassen. Wie der Schweizer Nahrungsmittelhersteller mitteilte, hat Freixe mit einer nicht offengelegten romantischen Beziehung mit einer ihm direkt unterstellten Mitarbeiterin gegen die internen Richtlinien verstoßen. Zum Nachfolger wurde Nespresso-Chef Philipp Navratil ernannt, der der Konzernleitung seit Anfang des Jahres angehört.

"Dies war eine notwendige Entscheidung", sagte Verwaltungsratspräsident Paul Bulcke über die Entlassung Freixes. "Nestles Werte und Governance bilden das solide Fundament unseres Unternehmens. Ich danke Laurent für seinen langjährigen Dienst für Nestle." Über Navratil sagte Bulcke, er sei überzeugt, dass dieser die "Wachstumsstrategie mit hohem Tempo vorantreiben und unsere Effizienzmaßnahmen weiter beschleunigen wird". Der strategische Kurs werde nicht geändert.

Freixe hatte erst am 1. September 2024 den Chefposten bei Nestle übernommen. Er löste Mark Schneider ab, der damals wegen enttäuschender Ergebnisse und Aussichten entlassen wurde.

