Beim Medizintechnikunternehmen aus Jena hatten wir vor einer gefühlt halben Ewigkeit einen "heißen Trade" vorgeschlagen und heute können wir endlich den Treffer melden. In unserem Artikel vom 12. August hatten wir unter anderem geschrieben: "Nach dem Absturz der Aktie ab dem 12. Juni um über 30 Prozent konnte man im Dienstagshandel an der Unterstützung eine Gegenbewegung sehen, die auf steigende Kurse hoffen lässt. Im August gab es mehrere neue Analystenmeinungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...