Ernennung von Laurent Dechaux zum Chief Executive Officer

VERIMATRIX (Euronext Paris: VMX, FR0010291245), ein führender Anbieter von Sicherheitslösungen für eine sicherere vernetzte Welt, gibt die sofortige Ernennung von Laurent Dechaux zum Chief Executive Officer bekannt, der Amedeo D'Angelo ablöst. Amedeo D'Angelo bleibt Vorsitzender des Verwaltungsrats von VERIMATRIX.

"Wir freuen uns sehr, Laurent Dechaux als Chief Executive Officer begrüßen zu dürfen. Mit über 30 Jahren Erfahrung in der B2B-Softwarebranche verfügt Laurent über ein tiefgreifendes Verständnis der Kundenerwartungen und Marktanforderungen. Ich bin überzeugt, dass er aufgrund seines beruflichen Hintergrunds in der Lage sein wird, eine Strategie zu entwickeln, die auf unsere Herausforderungen und Ambitionen zugeschnitten ist. Seine Energie und sein integrativer Geist sind Stärken, die zum Erfolg des Unternehmens beitragen werden", sagte Amedeo D'Angelo, Vorsitzender des Verwaltungsrats von VERIMATRIX.

Laurent DECHAUX hatte mehrere Führungspositionen in großen internationalen Unternehmen inne. Er war CEO von Enablon, einem weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Risikomanagement, Compliance und Nachhaltigkeit, wo er die Transformation des Unternehmens leitete und gleichzeitig für nachhaltiges Wachstum sorgte. Zuvor leitete er auch Sage France und Southern Europe und hatte leitende Positionen bei Oracle in Europa inne.

Während seiner gesamten Karriere hat Laurent sein Engagement für die Verbindung von Leistung und Kundenzufriedenheit unter Beweis gestellt und gleichzeitig seine Teams für ehrgeizige und nachhaltige Transformationsprojekte mobilisiert.

"Ich bin sehr stolz und freue mich sehr, bei VERIMATRIX einzusteigen, einem renommierten internationalen Marktführer im Bereich Content-Schutz. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit allen Teams eine Dynamik des Erfolgs und Wachstums zu schaffen, von der unsere Kunden, unsere Mitarbeiter und unser gesamtes Ökosystem profitieren", sagte Laurent Dechaux, Chief Executive Officer von VERIMATRIX.

Mit dieser Ernennung setzt VERIMATRIX auf einen Führungskräfte, der für seine Fachkompetenz, seine Kundenorientierung und seine Fähigkeit bekannt ist, Teams für eine Vision von Wachstum und Innovation zu begeistern.

Nächste Veranstaltung: Veröffentlichung der Umsatzzahlen für das dritte Quartal: 22. Oktober 2025 (nach Börsenschluss)

Über VERIMATRIX

VERIMATRIX (Euronext Paris: VMX) trägt mit seinen benutzerfreundlichen Sicherheitslösungen dazu bei, die vernetzte Welt sicherer zu machen. Der Konzern schützt Inhalte, Anwendungen und intelligente Objekte durch intuitive, uneingeschränkte und vollständig benutzerorientierte Sicherheit. Die führenden Akteure auf dem Markt vertrauen VERIMATRIX beim Schutz ihrer Inhalte, darunter Premium-Filme, Sport-Streaming, sensible Finanz- und medizinische Daten sowie die für ihr Geschäft unverzichtbaren mobilen Anwendungen. VERIMATRIX sorgt für eine vertrauensvolle Beziehung, auf die sich seine Kunden verlassen können, um Millionen von Verbrauchern weltweit hochwertige Inhalte und Dienstleistungen zu liefern. VERIMATRIX unterstützt seine Partner, indem es ihnen einen schnelleren Marktzugang ermöglicht und ihnen dabei hilft, ihr Geschäft auszubauen, ihre Einnahmen zu sichern und neue Kunden zu gewinnen. Weitere Informationen finden Sie unter www.verimatrix.com.

