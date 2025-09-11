Die hochwertigen Motorsport-Inhalte von RTL nutzen nun die Lösungen Counterspy, Deepscan und Watermarking von Verimatrix, um die vollständige Kontrolle über ihre Inhalte zu behalten

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), ein führender Anbieter von Sicherheitslösungen für eine sicherere vernetzte Welt, gab heute bekannt, dass RTL Luxemburg, das führende Medienunternehmen des Landes, den Einsatz von Verimatrix-Tools zur Bekämpfung von Piraterie weiter ausgebaut hat und nun die gesamte Streamkeeper-Lösungssuite einsetzt. Nach der Einführung von Streamkeeper Multi-DRM hat RTL Luxemburg kürzlich auch die Lösungen Counterspy, Deepscan und Watermarking implementiert die neuesten leistungsstarken Tools der Branche, die dazu beitragen, den proaktiven Schutz der Einnahmen aus den Motorsportinhalten von RTL weiter zu verbessern.

Im April 2024 wurde bekannt gegeben, dass RTL Luxemburg sich für Verimatrix Streamkeeper Multi-DRM entschieden hat, um sicherzustellen, dass RTL Luxemburg die volle Kontrolle über seine wertvollen digitalen Assets behält und gleichzeitig die Kosten niedrig hält und unnötige technische Komplexität vermeidet. Mit der Einführung von Counterspy von Verimatrix erweitert RTL Luxembourg seine Möglichkeiten, die unbefugte Verbreitung von Inhalten in Echtzeit zu erkennen, automatisierte und anpassbare Gegenmaßnahmen zu ergreifen und zusätzliche schnelle Reaktionen einzuleiten.

Darüber hinaus setzt das Unternehmen mit Deepscan von Verimatrix nun modernste KI-Tools sowie Expertenanalysen ein, um eine maximale Abdeckung und Genauigkeit zu gewährleisten. Es stattet Betreiber mit umfassenden Scan-Funktionen für Online-Plattformen aus, um Fälle von durchgesickerten Inhalten präzise zu lokalisieren, und verfügt dann über tief integrierte Tools, mit denen schnell die notwendigen rechtlichen Schritte für Löschanträge und die Entfernung von Inhalten eingeleitet werden können. Als dritte neue Schutzebene identifiziert die Wasserzeichen-Technologie von Verimatrix auch die Quelle der Verbreitung und gewährleistet so die Rückverfolgbarkeit von Inhaltslecks unabhängig vom Gerätetyp.

"Nach mehr als einem Jahr Zusammenarbeit mit RTL Luxemburg im Rahmen der Nutzung von Streamkeeper Multi-DRM ist es uns eine Ehre, eine noch umfassendere Zusammenarbeit bekannt zu geben, um die Anti-Piraterie-Maßnahmen von RTL zu stärken und das Unternehmen mit proaktiven, innovativen Ansätzen auszustatten, um den Diebstahl von Inhalten zu unterbinden", sagte Maria Malinkowitsch, Director Product Management bei Verimatrix. "Unser erstklassiger Service in Verbindung mit den preisgekrönten Technologien Multi-DRM, Counterspy, Deepscan und Watermarking zum Schutz von Inhalten sorgt dafür, dass Unternehmen wie RTL nicht mit endlosen Integrationsproblemen und Bedenken hinsichtlich der Kundenerfahrung zu kämpfen haben wir sind ein echter Partner für Unternehmen, die auf den hohen Wert ihrer Inhalte angewiesen sind."

"Nur wenige Wochen vor Ablauf der Integrationsfrist war das Team von Verimatrix zusammen mit der IT-Abteilung von RTL Luxemburg flexibel und unbürokratisch und bot sofortige Hilfe, auch bei einigen ungewöhnlichen Herausforderungen, denen wir in unserer technischen Infrastruktur gegenüberstanden. Dank der reibungslosen Kommunikation und der praktischen Unterstützung durch die Content-Protection-Experten von Verimatrix konnten wir die Implementierung der gesamten Verimatrix Streamkeeper-Suite in Rekordzeit abschließen", so Tom Weber, Chief Technical Officer bei RTL Luxemburg.

Weitere Informationen zu Counterspy finden Sie unter: www.verimatrix.com/anti-piracy/counterspy

Weitere Informationen zu Deepscan finden Sie unter: www.verimatrix.com/anti-piracy/deepscan

Weitere Informationen zu Watermarking finden Sie unter: www.verimatrix.com/anti-piracy/watermarking

Über RTL Luxembourg

Wir von RTL Luxemburg sind bestrebt, die Bevölkerung Luxemburgs täglich über unsere verschiedenen Plattformen zu informieren und zu unterhalten. Als Teil der RTL Group erstreckt sich unsere Produktpalette über mehrere Medienkanäle, darunter Fernsehen, Streaming, Radio, digitale Plattformen und Podcasts. Unser Ziel ist es, relevante und bewegende Geschichten aus Luxemburg und der Großregion zu erzählen. Jeden Tag erweckt ein engagiertes Netzwerk von Journalisten und Autoren diese Geschichten auf dem Bildschirm, in der Sendung und auf unseren verschiedenen Plattformen zum Leben. Besuchen Sie www.rtl.lu.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX, FR0010291245) hilft, die moderne vernetzte Welt mit Sicherheit für Menschen zu versorgen. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, auf den Menschen ausgerichteter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken wenden sich an Verimatrix, um Premium-Filme, Live-Streaming-Sport, sensible Finanz- und Gesundheitsdaten, geschäftskritische mobile Anwendungen und vieles mehr zu sichern. Wir ermöglichen die vertrauenswürdigen Verbindungen, auf die sich unsere Kunden verlassen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt diese Inhalte und Erfahrungen anzubieten. Verimatrix hilft Partnern, schneller auf den Markt zu kommen, einfach zu expandieren, wertvolle Einnahmequellen zu schützen und neues Geschäft zu gewinnen. Besuchen Sie www.verimatrix.com.

