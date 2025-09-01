Sartorius-Aktien konnten am Montag zulegen und haben mit einem Tagesgewinn von 2,37 Prozent den zweiten Platz im DAX geschafft. Zum Handelsende notiert die Aktie bei 203,50 Euro, das Tageshoch hat man mit 205,30 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen. Sartorius ist eine laufende RuMaS Express-Service-Empfehlung und hat bisher 13 Prozent Aktien- und 81 Prozent Zertifikatgewinn gebracht.Der RuMaS Express-Service und die RuMaS Trading-Tipps bieten für Anfänger, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.