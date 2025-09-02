Die Tigo EI Residential-Lösung erhält die nationale Konformitätszertifizierung für den Betrieb von Solarwechselrichtern in der Slowakei und bietet zuverlässige Solarenergie, Notstromversorgung und nahtloses Energiemanagement.

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo" oder "das Unternehmen"), ein führender Anbieter von intelligenten Solar- und Energiesoftwarelösungen, gab heute bekannt, dass die dreiphasige Tigo EI Residential Solution des Unternehmens in Zusammenarbeit mit Východoslovenská distribucná, a.s. (VSD), einem slowakischen Verteilungsnetzbetreiber, die vorgeschriebenen Konformitätsprüfungen erfolgreich bestanden hat. Diese Zertifizierung bestätigt die Kompatibilität der Tigo EI Residential-Lösung mit den lokalen Netzanforderungen und unterstreicht das Engagement des Unternehmens für die Förderung sicherer, effizienter und innovativer Energielösungen im Einklang mit den slowakischen Regulierungsstandards.

Die Tigo EI Residential Three-Phase Inverter (TSI-6K3D, TSI-10K3D, TSI-15K3D) haben gezeigt, dass sie sich bei Spannungsausfällen sicher vom Netz trennen können und so eine unbeabsichtigte Einspeisung von Strom wirksam verhindern. Die slowakischen nationalen Normen, denen diese Produkte entsprechen, umfassen das Gesetz Nr. 251/2012 über Energie sowie die Verordnung Nr. 275/2012 über die Qualität der Stromverteilung. In Kombination mit der Tigo EI Battery, die sich durch intelligentes Energiemanagement und mehrere Betriebsmodi auszeichnet, bietet das System mehr Flexibilität und eine verbesserte Energietransparenz bei gleichzeitiger Optimierung des Eigenverbrauchs und der Notstromversorgung.

"Die Tigo EI Residential-Lösung ist mehr als nur ein Speichersystem, sie ist eine komplette Energielösung, die unsere Arbeit rationalisiert und einen greifbaren Mehrwert bietet, einschließlich der intelligenten und einfachen Integration von Leistungsoptimierung und wichtigen Sicherheitsfunktionen", sagte Miroslav Urban, CEO von CMS-turnkey. "Die Installation und Inbetriebnahme sind dank des kompakten All-in-One-Designs schnell und intuitiv. Die Notstromversorgung gewährleistet Ausfallsicherheit, sodass auch bei einem Stromausfall mehrere Haushaltsgeräte zugleich weiter betrieben werden können. Für PV-Installateure ist es eine intelligente, zeitsparende Lösung, während Hausbesitzer ein intelligenteres Energiesystem mit fortschrittlicher Überwachung und vollständiger Kontrolle über die Tigo-App erhalten."

Im Jahr 2024 war der slowakische Solarsektor für Privathaushalte für schätzungsweise 43 des Wachstums des Solarmarktes verantwortlich, wobei landesweit etwa 120 MW an Dachsolaranlagen installiert wurden. Davon waren mehr als 4 MW mit Tigo MLPE-Lösungen ausgestattet, was die zunehmende Verbreitung von Technologien für Leistungsoptimierung auf Modulebene und fortschrittliche Systemüberwachung auf dem slowakischen Privatkundenmarkt unterstreicht. Dieser Trend verdeutlicht einen allgemeinen Wechsel hin zu intelligentem Energiemanagement und er spiegelt die steigende Nachfrage nach flexiblen, zukunftsfähigen PV-Lösungen wider.

"Installateure wie CMS-Turnkey verlangen nach Lösungen, die Hausbesitzern die vollständige Kontrolle über ihre Energie ermöglichen", sagte Jing Tian, Chief Growth and Revenue Officer bei Tigo Energy. "Die Tigo EI Residential-Lösung ist jetzt vollständig mit dem slowakischen Stromnetz kompatibel und ermöglicht einen höheren Eigenverbrauch, eine größere Energieunabhängigkeit und eine höhere Systemeffizienz. Durch die Optimierung der Erzeugung, Speicherung und Nutzung von Solarenergie im Haushalt tragen wir dazu bei, jede Kilowattstunde in einen Gewinn zu verwandeln. Wir bei Tigo glauben, dass intelligente Energieentscheidungen die Grundlage für eine widerstandsfähigere und nachhaltigere Zukunft sind."

Die Tigo EI Residential-Lösung ist mit einem vollständigen Notstromsystem erhältlich, das bei einem Stromausfall mehrere Haushaltsgeräte gleichzeitig mit Strom versorgen kann, und zeichnet sich als wirklich umfassende Energieplattform aus. Die Leistungsfähigkeit des Tigo-Systems wurde während eines großflächigen Stromausfalls im Juni 2025 in der Tschechischen Republik unter Beweis gestellt, wo das System den kontinuierlichen Betrieb kritischer Haushaltsgeräte sicherstellte. Neben der nahtlosen Integration mit der TS4 Flex MLPE-Plattform kann das System um Zubehör wie den Tigo GO EV Charger und GO Junction erweitert werden. Diese Komponenten ermöglichen ein intelligentes Energiemanagement für Anwendungen in den Bereichen Elektromobilität und intelligente Heizung, die alle über die Energy Intelligence-App gesteuert werden.

Installateure und PV-Anlagenplaner in der Slowakei sind eingeladen, sich das Webinar in tschechischer Sprache über die Tigo EI Residential Solution anzusehen, das jetzt auf Anfrage verfügbar ist. In dieser Präsentation werden wichtige technische Aspekte und Überlegungen zum Systemdesign behandelt, die speziell für Wohnanwendungen in Mitteleuropa relevant sind. Mit Produktanfragen wenden Sie sich bitte hier an den Vertrieb von Tigo.

Über Tigo Energy

Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) wurde 2007 gegründet und ist ein weltweit führender Entwickler und Anbieter von intelligenten Hardware- und Softwarelösungen, die die Sicherheit verbessern, den Energieertrag steigern und die Betriebskosten von Solarstromanlagen für Privathaushalte, Gewerbe und Versorgungsunternehmen senken. Tigo kombiniert seine Flex MLPE-Technologie (Module Level Power Electronics) und Solaroptimierungstechnik mit intelligenten, cloudbasierten Softwarefunktionen für eine fortschrittliche Energieüberwachung und -steuerung. Tigo MLPE-Produkte maximieren die Leistung, ermöglichen eine Energieüberwachung in Echtzeit und bieten die erforderliche vorschriftsmäßige Schnellabschaltung auf Modulebene. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt außerdem Produkte wie Wechselrichter und Batteriespeichersysteme für Solar- und Speicheranlagen in Privathaushalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.tigoenergy.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

