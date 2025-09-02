Aufgrund der globalen Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen und technologischen Erneuerungen kann eine Investition in den Gesundheitssektor besonders lukrativ sein. Der demografische Wandel in den kapitalstarken Volkswirtschaften der westlichen Welt ist im vollen Gange und der Anteil der älteren und kränkeren Bevölkerung nimmt weiter zu. Das führt zu höheren Gesundheitsausgaben und zu steigenden Umsätzen in diesem Sektor. Durch die Anwendungen von Telemedizin, KI und innovativen Medizintechniken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
