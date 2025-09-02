ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien von FMC von 43,50 auf 38 Euro gesenkt und die Papiere von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Analyst Graham Doyle ist skeptisch für den Dialysespezialisten aufgrund kurzfristig ausbleibender Geschäftsbelebung in den USA und einem hier wohl längerfristig drohenden Rückgang. Dieses strukturelle Problem limitiere die Bewertung und berge ein Korrekturrisiko zwischen 6 und 10 Prozent für den operativen Ergebniskonsens, schrieb Doyle in seiner am Dienstag vorliegenden Verkaufsempfehlung./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 19:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0005785802