© Foto: Laurent Le Crabe - Hans LucasPaukenschlag bei Nestlé: CEO Laurent Freixe muss nach einer Büro-Affäre gehen. Nespresso-Chef Philipp Navratil übernimmt. Die Aktie des weltgrößten Lebensmittelkonzerns startet mit einem Minus in den heutigen Handelstag.Der Schweizer Lebensmittelriese Nestlé hat seinen Vorstandschef Laurent Freixe überraschend entlassen. Grund ist eine nicht gemeldete Liebesbeziehung mit einer direkten Mitarbeiterin, was einen klaren Verstoß gegen den Verhaltenskodex des Konzerns darstellt. Damit endet die Karriere des Managers, der eigentlich Stabilität in eine ohnehin turbulente Führungsspitze bringen sollte, bereits nach einem Jahr. Wie Nestlé am späten Montagabend mitteilte, übernimmt Philipp Navratil, …Den vollständigen Artikel lesen ...
